Milano, accoltella 5 persone in centro commerciale: tra feriti anche un calciatore

Un 46enne italiano è stato fermato dai carabinieri per aver accoltellato cinque persone al centro commerciale Milano Fiori di Corsico. Tre dei feriti sono in gravi condizioni. E c'è anche il calciatore spagnolo del Monza Pablo Marì tra le persone ferite a coltellate. L’atleta, secondo quanto si apprende, è stato

trasportato all’ospedale Niguarda di Milano, dove sta per essere raggiunto dall’amministratore delegato del club Adriano Galliani e dal tecnico, Raffaele Palladino. Il giocatore, prelevato in prestito dall’Arsenal, è cosciente e non sarebbe in gravi condizioni.

Pubblicità

Secondo quanto riferito dagli investigatori, riguardo l’accoltellamento nel centro commerciale di Assago che ha portato al ferimento di cinque persone (tre in modo grave), allo stato si esclude un atto terroristico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA