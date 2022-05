Milano Cortina:Malagò, per infrastrutture corsa contro tempo

VERONA, 11 MAG - "Ho molta fiducia in chi guida l'Agenzia per le Infrastrutture, però è un dato di fatto che è una corsa contro il tempo". Lo ha detto nel presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando a Verona a margine del roadshow Veneto "I Giochi incontrano i territori: progetti e opportunità", promosso da Fondazione Milano Cortina 2026 e Regione Veneto". Sulla necessità di accelerare per completare in tempo le infrastrutture richieste per le Olimpiadi invernali e sull'ipotesi di dare più poteri a chi deve decidere, Malagò ha osservato che "la corsa contro il tempo è una caratteristica del Paese, ci siamo abituati, ma non è che qui possiamo arrivare dopo". "Non sta a me prendere questa decisione - ha concluso -, però sta a me raccontare i fatti e sensibilizzare il più possibile su questi fatti".

