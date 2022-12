Milano, sette giovani detenuti riescono a fuggire dal carcere minorile “Beccaria”

«Sette detenuti sono evasi nel pomeriggio dal cortile passeggi dell’istituto penale per minorenni 'Cesare Beccarià di Milano. I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. Immediate sono scattate le ricerche a opera della

Polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine, per ora senza esito». Lo riferisce in una nota Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa Polizia Penitenziaria.

