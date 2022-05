Minacce di morte social per Eleonora Daniele da hater romano

«Facciamo una strage, preparati idiota», «Vedrai ora come ti faremo svegliare povera demente». Sono alcune delle minacce che tra il 2019 e il 2020 sono comparse tra i commenti ai post pubblicati sul profilo Instagram da Eleonora Daniele, conduttrice di Rai 1 e volto simbolo del programma "Storie Italiane".

A scriverle, hanno accertato le indagini, è stato un hater che aveva preso di mira la professionista veneta, accanendosi in particolare contro le foto in cui la conduttrice era con la famiglia e con la figlia. Daniele infatti presentò immediatamente una denuncia e la polizia postale, a luglio del 2021, individuò e perquisì l’hater, un uomo che vive in provincia di Roma e che fu denunciato per diffamazione e minacce.



