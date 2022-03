Molestie a scuola, insegnante rinviato a giudizio a Piacenza

BOLOGNA, 24 MAR - Un uomo di 57 anni, insegnante a Piacenza, è stato rinviato a giudizio con l'accusa di violenza sessuale. E' accusato di aver molestato le studentesse della scuola dove lavorava come insegnante di sostegno. I fatti, come riporta il quotidiano 'Libertà', risalgono al 2019 quando tredici studentesse, quasi tutte minorenni, andarono dalla preside per denunciarle ripetuti episodi di molestie: l'uomo cercava spesso il contatto fisico e le fotografava di nascosto. Immediatamente dopo le accuse si era dimesso dall'incarico, poi è cominciato l'iter processuale. Lui si dichiara estraneo ai fatti e nel suo telefonino non sono state trovate immagini. Il processo comincerà in autunno.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA