Mondiali: Marocco in festa a Torino, migliaia in strada

TORINO, 06 DIC - Sono in migliaia a Torino a festeggiare lo storico passaggio ai quarti di finale dei Mondiali del Marocco. La folla è nel quartiere di Barrieria di Milano, nella zona Nord della città, dove vive una gran parte della comunità magrebina del capoluogo. Dopo l'inatteso 3-0 contro la Spagna ai rigori, la gioia è esplosa immediata nelle strade, in particolare in corso Giulio Cesare, con fuochi d'artificio come già era stato lo scorso 1 dicembre con la qualificazione per gli ottavi.

