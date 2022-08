Morta la costituzionalista Lorenza Carlassare

ROMA, 21 AGO - Si è spenta oggi a 91 anni la costituzionalista Lorenza Carlassare. Docente emerito dell'università di Padova, Carlassare è morta nella propria abitazione nel capoluogo veneto. E' stata la prima donna a vincere una cattedra di diritto costituzionale in Italia. La costituzionalista ha insegnato anche all'università di Verona e Ferrara. Nel 2014 è stata nominata all'Accademia dei Lincei ed è stata socia dell'Accademia Olimpica di Vicenza e dell'Accademia e dell'Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti di Padova. Laureata giovanissima con il massimo dei voti, a 21 anni, Carlassare ottenne un assegno di ricerca che però le venne sospeso dopo essersi sposata. In passato ha raccontato di quanto fu complicato l'inizio della sua carriera. "L'esame di procuratore l'ho dato subito - spiegò in una intervista - anche se l'avvocato non l'avrei fatto mai. E anche volendo, non avrei potuto fare il magistrato. Era in vigore una legge fascista che escludeva le donne dalla magistratura oltre che da funzioni dirigenziali nella Pubblica amministrazione".

