Morta la donna più anziana d'Italia, aveva 112 anni

È morta la nonna d'Italia: si è spenta la scorsa notte, nel sonno, nella sua casa di via Coghetti a Bergamo, Angela Tiraboschi. Aveva compiuto 112 anni lo scorso 19 aprile ed era la donna più anziana in Italia, oltre che la Bergamasca più longeva di sempre. Nativa di Oltre il Colle (Bergamo), casalinga per tutta la vita e tifosa dell'Atalanta, come ogni anno avrebbe voluto passare l'estate nella suo paese d'origine. Lascia quattro figli, Roberto, Maria, Luciana e Piero, tutti di età compresa tra i 70 e gli 85 anni. Per il suo 112/o compleanno aveva ricevuto gli auguri anche del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Angela Tiraboschi era sopravvissuta a due guerre mondiali e a tre epidemie, la spagnola (1918-1920), la sars (2004) e quella ancora attuale, del covid-19. «Da qualche anno, tramite l’Associazione Giustitalia, stava promuovendo la riscossione di un vecchio buono postale da 5 milioni di lire del 1987 che oggi vale circa 48 mila euro - spiegano dall’Associazione - Nella sua lunga vita ha assistito all’elezione di ben 12 Presidenti della Repubblica e 10 Papi e...chissà forse avrebbe voluto vedere anche il nuovo Presidente della Repubblica».

