Morta Paola Fallaci

E’ morta il 5 dicembre Paola Fallaci, giornalista e scrittrice, sorella minore di Oriana. Lo ha annunciato su Facebook il figlio Antonio Perazzi - come riporta oggi in prima pagina 'Il Tempo' - pubblicando alcune foto di famiglia che ritraggono la madre nel corso degli anni.

«Ieri notte - si legge nel post, datato 6 dicembre - è morta mia madre Paola Fallaci, giornalista, femminista, mamma. Per starle vicino abbiamo passato due anni incredibili vicino a lei, tra la natura straordinaria di Piuca, infiniti ricordi e grandi progetti. La mamma era una persona bizzarra, radicale, molto sentimentale: ci volevamo sinceramente bene. Con lei si scioglie ogni radice con la mia famiglia di origine e si perde il cognome Fallaci anche se io, Benedetta e tutti i nostri figli conosciamo bene tutto il valore della mia famiglia e ne conserveremo la storia con orgoglio e riconoscenza. Mamma: ti ricordi quando ero bambino e mi svegliasti in piena notte per andare a vedere le stelle cadenti, abbracciati, sulla scala di Casole? Ne conservo ancora il ricordo del profumo affettuoso di gelsomino. Buonanotte mamma: ci ritroviamo in giardino».



