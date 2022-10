ROMA, 17 OTT - "Non ce l'ha fatta. Questa mattina Rita Calore si è arresa per andare a riabbracciare Stefano. Il figlio mai perduto. Lo scrivo con tanta emozione e mi stringo a Giovanni ed #Ilaria. Non mi viene altro da dire a questa grande famiglia". E' quanto annuncia su Facebook, l'avvocato Fabio Anselmo, storico legale della famiglia Cucchi.

