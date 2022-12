Morta sul Gra: inquirenti disporranno analisi sul camion

ROMA, 10 DIC - I pm di Roma potrebbero disporre una perizia sul tir che ha investito, uccidendola, Alessia Sbal, la donna di 43 anni morta sul Gra la sera del 3 dicembre scorso. Obiettivo degli inquirenti è chiarire quali manovre sono state effettuate da Flavio Focassati, il camionista attualmente ai domiciliari per l'accusa di fuga da incidente e omissione di soccorso. Il lavoro degli inquirenti potrebbe interessare anche il tratto di strada dove è avvenuto l'incidente, a poca distanza dallo svincolo per Boccea-Casalotti. Come da prassi verrà, infine, analizzata anche la scatola nera presente nell'autoarticolato che potrebbe avere registrato i movimenti effettuati dal tir nei minuti del tragico impatto.

