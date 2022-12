Morta sul Gra: verifiche su manovre effettuate da camionista

ROMA, 09 DIC - I magistrati che indagano sulla morte di Alessia Sbal, la donna di 43anni travolta e uccisa il 4 dicembre scorso da un tir mentre si trovava sul Grande Raccordo Anulare, stanno raccogliendo tutti gli elementi per ricostruire quanto avvenuto a poca distanza dallo svincolo per Casalotti. Al momento l'unico indagato è Flavio Focassati, 47enne, che era a bordo del tir a cui viene contestato il reato di fuga dopo incidente, definito dall'articolo art. 189, comma 6 del Codice della Strada. La posizione dell'uomo, attualmente ai domiciliari, è al vaglio anche per l'ipotesi di omicidio stradale ma chi indaga vuole accertare se l'uomo abbia compiuto manovre pericolose con il camion. Elemento certo è che Focassati è ripartito dalla corsia di emergenza dove si trovava insieme alla donna dopo che il suo camion aveva urtato l'auto. Tra i due ci sarebbe stato un breve litigio, poi il camionista è risalito a bordo del mezzo ed è partito superando a Panda della donna che poi è stata travolta.

