Morta sul lavoro in vetreria nel Piacentino, due indagati

BOLOGNA, 08 NOV - La Procura di Piacenza ha iscritto nel registro degli indagati due persone, come atto dovuto e di garanzia in vista dell'autopsia, per la morte di Nicoletta Palladini, morta a 50 anni in un incidente sul lavoro nella vetreria di Borgonovo, nella notte tra domenica e lunedì. La donna è rimasta schiacciata tra un nastro trasportatore e un macchinario porta bancali. Il fascicolo è per omicidio colposo e sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità.

