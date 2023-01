Morte figlia eroe Sars:'chiamata al 118 l'avrebbe salvata'

ROMA, 12 GEN - "Una telefonata tempestiva al 118" sarebbe stata "sufficiente a salvare la vita di Maddalena Urbani". E' quanto scrivono i giudici della Corte d'Assise di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui hanno condannato a 14 anni di carcere lo spacciatore di origini siriane, Abdulaziz Rajab, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale per la morte della 21enne figlia del medico Carlo Urbani che per primo isolò la Sars, deceduta a causa di un mix di droghe e farmaci il 27 marzo del 2021. I giudici, inoltre, hanno inflitto 2 anni a Kaoula El Haouzi, amica della Urbani, riformulando l'accusa in omissione di soccorso. Secondo quanto scrivono i magistrati i due imputati "preferirono non allertate i soccorsi" nonostante "l'esatta consapevolezza della gravità della situazione, dimostrata dalla necessità di intervenire più volte quella notte sulla ragazza con manovre di tipo rianimatorio". Per quanto riguarda la posizione del pusher i giudici di assise affermano che operò "per motivi inaccettabili, esclusivamente egoistici" e volle evitare l'intervento del 118 per "scongiurare che si venisse a conoscenza del fatto che aveva ricevuto due ragazze in casa" dove custodiva della droga, "contravvenendo in questo modo alla misura dei domiciliari". E si comportò "aderendo alla elevata possibilità che Maddalena morisse, evento che si è esattamente rappresentato e al quale ha aderito, pur non essendo il fine principale del suo agire".

