Morte Losito: annullato sequestro beni Tarallo per 5 mln euro

ROMA, 15 MAR - Il tribunale del Riesame di Roma ha annullato il provvedimento di sequestro di 5 milioni di euro che era stato disposto dalla Procura di Roma nei confronti del produttore tv, Alberto Tarallo, coinvolto in uno dei filoni dell'indagine legata alla morte dello sceneggiatore Teodosio Losito, trovato privo di vita nel gennaio del 2019. Tarallo è indagato per falsità in testamento olografo e falsità in scrittura privata. Nel gennaio scorso la Guardia di Finanza, su richiesta dei pm di piazzale Clodio, ha proceduto al sequestro di beni riconducibili al fondatore della società Ares tra cui auto, immobili e terreni. Secondo l'accusa il produttore tv per procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale, arrecando un danno agli eredi legittimi, avrebbe scritto un falso testamento dell'allora compagno e sceneggiatore Losito. I giudici della Libertà hanno, quindi, accolto l'istanza presentata dai difensori di Tarallo, gli avvocati Franco Coppi e Daria Pesce. Le motivazioni della decisione verranno depositate nelle prossime settimane.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA