Morte sospetta di donna in casa, Cc sentono marito e figlio

SENIGALLIA, 21 OTT - Una 77enne di Senigallia (Ancona) è morta stamattina nella propria abitazione in strada della Foresta, nella frazione di Filetto, a poche centinaia di metri dalla confinante Casine di Ostra (Ancona): sulla dinamica del decesso, secondo le prime ipotesi avvenuto per soffocamento, indagano i carabinieri che hanno accompagnato l'80enne marito e il figlio, 50 anni, in caserma a Senigallia per chiarire i fatti. La donna è deceduta intorno alle ore 8 e in casa erano presenti anche il marito e il figlio, anche se non è ancora chiaro se fossero nella stessa stanza. Sul posto è intervenuta l'ambulanza con gli operatori sanitari ma i tentativi di salvare la 77enne sono stati vani. Una pattuglia dei Carabinieri è sul posto per i rilievi. Si attende l'arrivo del medico legale per una prima ispezione cadaverica, anche se per accertare le cause della morte con tutta probabilità sarà necessaria un'autopsia. Del decesso sospetto, e' stato informato il pm Rosario Lioniello.

