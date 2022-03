MONZA, 14 MAR - É morto all'ospedale Niguarda di Milano, Leonardo Gessaga, il 16enne caduto mentre era in sella alla moto da enduro del padre, sabato sera all'interno del campo base in disuso dell'autostrada A36 "Pedemontana" a Lazzate (Monza). Trasferito in elisoccorso per un grave trauma cranico, é morto dopo poco più di 24 ore.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA