Morto il 12enne aostano investito da un'auto a Montjovet

AOSTA, 15 AGO - E' stato dichiarato morto questa sera, all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, il dodicenne aostano rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto il 12 agosto a Montjovet (Aosta), lungo la strada statale 26. E' stato dato l'assenso alla donazione degli organi. Le sue condizioni erano da subito state definite gravissime dai sanitari a causa del trauma cranico riportato. Al momento dell'incidente il ragazzino viaggiava su una moto Yamaha guidata dal padre 45enne e indossava il casco. In base ai primi accertamenti dei carabinieri, verso le ore 13 la moto ha tamponato l'auto che la precedeva e il dodicenne è stato sbalzato a terra. Qui è stato colpito da un'altra auto che sopraggiungeva dal senso opposto. Soccorso dal 118, il ragazzino, in condizioni critiche, è stato elitrasportato all'ospedale Parini di Aosta. Dopo il ricovero in Rianimazione i medici hanno deciso il trasferimento in elicottero a Torino. Nell'ospedale infantile è stato intubato, con prognosi riservata, e ancora ricoverato in Rianimazione, sino alla dichiarazione di morte. Sostanzialmente illesi il padre e gli occupanti delle auto coinvolte.

