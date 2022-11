Morto in rissa, l'omicidio legato a lite per motivi viabilità

TERNI, 28 NOV - E' in qualche modo legata a un diverbio "verosimilmente" scaturito per motivi di circolazione stradale la morte di un nordafricano sui 40 anni nella notte tra domenica e lunedì alla periferia di Terni. Lo riferiscono i carabinieri che indagano su quanto successo e in mattinata hanno fornito una ricostruzione di quanto potrebbe essere successo. Nella tarda serata del 27 novembre sono giunte al Numero unico di emergenza 112, numerose richieste di intervento relative ad una lite in atto in via Romagna nei pressi di un distributore di carburanti. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, contemporaneamente al personale del 118, hanno trovato lo straniero morto e altre due persone, di cui una ferita ma in maniera non grave, anche questa di origine africana. Dai primi accertamenti - riferisce l'Arma - è emerso che a seguito del diverbio, il ferito ed una terza persona italiana avrebbero avuto un litigio al quale, nel breve giro di poco tempo, avrebbero preso parte anche l'uomo trovato morto e un altro soggetto al momento ricercato "per verificare, in maniera definitiva, le informazioni già in possesso dei carabinieri".

