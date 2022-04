E’ morto Piero Sonaglia, lo storico assistente di studio di Maria De Filippi in tanti programmi, come Uomini e Donne, Tu Si Que Vales, Amici e C'è Posta Per Te. «Fa davvero malissimo - scrive Maria De Filippi sul profilo ufficiale di Amici - La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la tua capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai, in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre». Parole di affetto da tantissimi, e anche da Gerry Scotti che usava chiamarlo in studio urlando «Pierooooo» a Tu Si Que Vales: «Perdiamo il più bravo di tutti, un professionista cortese sempre con il sorriso sulle labbra. Già ci manca». Piero Sonaglia era malato da qualche tempo e la famiglia ha scelto il massimo riserbo.



