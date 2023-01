Motociclista cade e muore nel Pordenonese, è un militare Usa

TRIESTE, 05 GEN - Un motociclista, di 34 anni, militare statunitense della base Usaf di Aviano (Pordenone) è morto questa mattina poco dopo il ricovero all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, dove era stato portato dopo essere caduto dalla moto in via Risorgimento a Roveredo in Piano (Pordenone). Secondo una ricostruzione, l'uomo era diretto alla base quando, anche a causa della densa nebbia, avrebbe frenato in ritardo per immettersi in una rotatoria. A quel punto la moto avrebbe sbandato e lui sarebbe caduto, finendo a una decina di metri di distanza. L'uomo è stato notato a terra, nei pressi della rotonda, privo di sensi intorno alle 7 da un passante che ha immediatamente allertato il numero unico di emergenza della regione Nue112, e da qui la sala operativa della Sores. Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto gli equipaggi sanitari di una automedica e di una ambulanza provenienti entrambe da Pordenone. E hanno anche attivato le forze dell'ordine.

