Mottarone: perizie depositate in tribunale a Verbania

MILANO, 16 SET - Sono state depositate questa mattina in tribunale, a Verbania, le perizie sull'incidente alla funivia del Mottarone, precipitata il 23 maggio dello scorso anno causando la morte di 14 persone. Dopo quattro proroghe, gli esperti incaricati di determinare la cause hanno terminato il loro lavoro, depositando la copiosa documentazione presso la cancelleria del gip Annalisa Palomba. I due collegi di periti, quello guidato da Antonio De Luca, ordinario di Tecnica delle costruzioni all'Università Federico II di Napoli, e quello composto da esperti informatici guidato da Paolo Reale, professore all'Università Uninettuno di Roma, hanno depositato le loro conclusioni sulle prove raccolte in sopralluoghi, test ed esami. Per quanto riguarda il collegio composto da esperti informatici, in particolare, le perizie sono tre. Una è relativa ai 'sistemi NVR' della Stazione del Mottarone, l'altra alla 'Catena di Custodia' e la terza alla scatola nera. A un anno e cinque mesi dal tragico incidente, comincerà dunque a muovere i primi passi il percorso processuale, con le udienze fissate il 20, 21 e 24 ottobre per l'incidente probatorio, ovvero la discussione delle prove raccolte dai consulenti delle parti: la Procura, i 14 indagati e le oltre cinquanta parti offese.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA