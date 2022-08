Multe stradali, da Aosta a Palermo "tesoretto" per i comuni

ROMA - Milano guida la classifica delle città italiane che hanno guadagnato di più nel 2021 grazie alle multe stradali, ma a Bologna spetta il primato della sanzione media procapite più elevata in base al numero di abitanti. Una metropoli come Napoli incassa poco più di 27mila euro dagli autovelox, strumento di rilevazione della velocità che a Potenza garantisce introiti oltre 3 volte superiori rispetto al totale delle multe elevate nel comune per violazioni del Codice della strada. Sono i dati che emergono dai rendiconti forniti dagli enti locali e pubblicati sul portale del Ministero dell’interno.

TOTALE PROVENTI SANZIONI (dati in euro): Milano 102.685.048 Roma 94.180.487 Torino 41.553.065 Bologna 37.691.186 Genova 34.599.376 Firenze 21.265.466 Palermo 9.662.268 Napoli 9.578.078 Bari 8.810.150 Venezia 7.554.969 Pescara 5.263.499 Bolzano 4.786.816 Perugia 4.020.226 Cagliari 3.825.175 Ancona 3.591.310 Trieste 3.277.943 Trento 3.093.698 Potenza 1.159.051 Catanzaro 887.445 Aosta 599.258 Campobasso 508.685 TOTALE 398.593.199 euro

TOTALE PROVENTI AUTOVELOX (dati in euro): Milano 12.978.657 Genova 6.229.839 Torino 5.009.561 Bologna 4.835.865 Roma 4.649.845 Firenze 3.884.536 Palermo 2.583.424 Venezia 2.434.161 Ancona 1.305.352 Potenza 894.021 Trieste 736.074 Cagliari 684.621 Pescara 425.655 Bolzano 120.817 Trento 117.073 Napoli 27.275 Aosta 4.514 Perugia 0 Bari 0 Catanzaro 0 Campobasso 0. TOTALE 46.921.290 euro

IMPORTO MEDIO PROCAPITE SANZIONI (in base al numero di abitanti, dati in euro): Bologna 96,0 Milano 74,9 Genova 61,7 Firenze 57,9 Torino 49,2 Bolzano 44,7 Pescara 44,1 Ancona 36,4 Roma 34,1 Venezia 29,7 Bari 27,9 Trento 26,0 Cagliari 25,7 Perugia 24,5 Aosta 18,0 Potenza 17,9 Trieste 16,4 Palermo 15,4 Campobasso 10,7 Napoli 10,5 Catanzaro 10,4. MEDIA: 34,9 euro .



