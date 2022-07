Napoli arrivato in Abruzzo per ritiro a Rivisondoli

RIVISONDOLI, 23 LUG - I due pullman con a bordo i calciatori del Napoli sono arrivati all'Hotel Acqua Montis di Rivisondoli alle 12,45. Ad attenderli un centinaio di tifosi e un nutrito schieramento di poliziotti che sono riusciti a stento a trattenere l'entusiasmo degli ultras, alcuni dei quali sono riusciti ad eludere i controlli per vedere da vicino i loro beniamini. Un'ora prima dei giocatori era arrivato Luciano Spalletti, contestato da una parte della tifoseria negli ultimi giorni, il quale si è intrattenuto con i tifosi firmando autografi e posando per i selfie, proprio per cercare di ricucire lo strappo. Sono 29 i giocatori convocati dalla società per il ritiro di Castel di Sangro e nelle prossime ore è atteso anche l'arrivo del difensore coreano Kim Min jae acquistato dal presidente De Laurentiis dopo la cessione di Koulibaly. Dopo il pranzo e il riposo pomeridiano, alle 17 è in programma allo stadio Patini di Castel di Sangro il primo allenamento a porte aperte. Sono previsti 5 mila tifosi, almeno questa è l'attuale capienza dello stadio sangrino dopo il comunicato della questura.

