NAPOLI, 07 APR - Un fastidio muscolare alla gamba di Osimhen che potrà quindi esserci nella sfida di domenica contro la Fiorentina. Lo afferma il Napoli sul suo sito, spiegando che l'attaccante in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Osimhen oggi ha svolto allenamento personalizzato in palestra e in campo.

