Nasconde in cantina 140 chili di hashish, arrestata donna

TORINO, 14 APR - Nascondeva in cantina 140 chili di hashish, per un valore di oltre un milione di euro. Una donna di origini marocchine, trent'anni, in Italia con regolare permesso di soggiorno, è stata arrestata dalla guardia di finanza, che ha sequestrato nella sua abitazione di Piossasco (Torino), 1.385 panetti di droga. A scovare lo stupefacente è stata Loca, giovane pastore belga Malinois dell'antidroga delle fiamme gialle. La donna si trova ora nel carcere di Torino con l'accusa di traffico di sostanze stupefacenti.

