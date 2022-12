Natale: a Campobasso l'albero per la sicurezza sul lavoro

CAMPOBASSO, 08 DIC - A Campobasso è stato inaugurato tra piazza Cuoco e via Garibaldi "L'albero di Natale per la sicurezza sul lavoro". La singolare installazione è realizzata interamente con caschi da lavoro al posto delle tradizionali decorazioni. L'iniziativa, voluta dall'Anmil (l'associazione nazionale lavoratori invalidi del lavoro) e promossa dal presidente provinciale Giovanni Padulo, è stata subito sposata e realizzata dalla Scuola Edile del Molise. "Sensibilizzare alla cultura della sicurezza non è mai abbastanza", hanno detto i promotori. L'albero è stato realizzato da Michele Cefaratti.

