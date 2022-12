Natale: Gesù bambino scappa nell'opera del Banksy torinese

ROMA, 14 DIC - È una critica sociale a tema natalizio quella contenuta nell'ultima opera dello street artist torinese Andrea Villa, 'Fuga dal Natale'. Nel nuovo manifesto, affisso questa notte in corso San Maurizio a Torino, è riprodotta una scena della natività nella quale, però, il bambinello scappa, appeso a un palloncino rosso, sotto gli occhi di Maria e Giuseppe. "Con questo manifesto - spiega l'artista, noto come Banksy torinese - ho voluto rappresentare un Gesù stanco di doversi sacrificare ogni anno per un'umanità che continua a fare guerre, ad essere razzista e a non imparare dai suoi errori. Stanco e sfiduciato - aggiunge Villa -, Gesù decide di ri-volare in cielo e fregarsene di salvare le anime di tutti. Il quadro a cui mi sono ispirato è 'Adorazione del bambino' di Lorenzo Lotto", conclude.

