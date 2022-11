Nave oceanica italiana in rotta per Antartide salva migranti

TRIESTE, 21 NOV - La nave oceanica Laura Bassi utilizzata per l'attività scientifica e il supporto logistico alle esplorazioni antartiche italiane ha soccorso ieri nello Ionio 92 migranti, di cui 49 uomini, 20 donne e 23 bambini. Lo rende noto il sito del quotidiano della minoranza slovena di Trieste Primorski dnevnik precisando che la nave, comandata dal capitano Franco Sedmak, era partita una settimana fa da Trieste e faceva rotta nel Mar Ionio diretta in Nuova Zelanda, e da lì in Antartide per una missione di ricerca. I migranti, provenienti principalmente dall'Afghanistan, erano stipati su una barca a vela di 15 metri che navigava in visibile difficoltà a causa del mare agitato e rischiava di colare a picco. Proprio per le condizioni del mare le operazioni di salvataggio sono state laboriose e lunghe oltre quattro ore. I migranti sono stati prelevati e portati a bordo della nave rompighiaccio: prima le donne e i bambini, poi gli uomini. Secondo quanto scrive il quotidiano, i migranti sono in buona salute e sono stati rifocillati con coperte, asciugamani, bevande e cibo. Oggi sono stati sbarcati nel porto di Kalamata (Grecia).

