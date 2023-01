Neve: piste ok, in Molise parte stagione sci fondo

CAMPOBASSO, 13 GEN - Nonostante le scarse precipitazioni e le temperature che nelle ultime settimane sono state più primaverili che invernali, a Capracotta (Isernia) parte la stagione dello sci di fondo. Lo annuncia il sindaco Candido Paglione. "Una bella notizia per gli appassionati del fondo e del comprensorio sciistico di Prato Gentile - afferma -, nonostante la poca neve caduta negli ultimi giorni, siamo riusciti a preparare l'anello turistico e, in buona parte, anche l'anello di valle. L'anello di monte, invece, per questo fine settimana, lo riserviamo alle ciaspole, in attesa che arrivi qualche copiosa nevicata che potrà consentirci di preparare al meglio tutte le piste per lo sci di fondo. Dunque - conclude il sindaco - nonostante tutte le difficoltà dovute al meteo capriccioso, anche se con ritardo, la stagione dello sci di fondo può finalmente partire".

