Nicaragua: Papa, addolorato per condanna vescovo Alvarez

CITTÀ DEL VATICANO, 12 FEB - "Le notizie che giungono dal Nicaragua mi hanno addolorato non poco. E non posso qui non ricordare con preoccupazione il vescovo di Matagalpa, Rolando Alvarez, a cui voglio tanto bene, condannato a 26 anni di carcere e anche le persone che sono stato deportate negli Stati Uniti. Prego per loro e per tutti coloro che soffrono in quella cara nazione". Lo ha detto il Papa all'Angelus. "Chiedo a voi la vostra preghiera. Domandiamo inoltre al Signore, per l'intercessione dell'Immacolata Vergine Maria, di aprire i cuori dei responsabili politici e di tutti i cittadini alla sincera ricerca della pace che nasce dalla verità, dalla giustizia, dalla libertà e dall'amore. E si raggiunge attraverso l'esercizio paziente del dialogo. Preghiamo insieme la Madonna", ha invitato il Papa nell'appello per il Nicaragua.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA