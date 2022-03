Nomine pilotate e irregolarità in bando, arrestato sindaco

PAVIA, 21 MAR - Simone Tiglio, sindaco di Zavattarello (Pavia), comune dell'Oltrepò Pavese, è stato posto agli arresti domiciliari, indagato per il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. L'indagine, condotta dalla Guardia di Finanza di Voghera (Pavia), riguarda presunte irregolarità commesse in un bando per l'assegnazione della gestione di un asilo nido e per la scelta del direttore di una casa di riposo. Nell'inchiesta, coordinata dalla Procura di Pavia, risultano indagati anche due funzionari pubblici e un imprenditore, per i reati di turbativa d'asta, rivelazione e utilizzazione di segreto d'ufficio.

