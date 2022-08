Nubifragio a Venezia, vento fa volare ombrelloni a San Marco

VENEZIA, 18 AGO - Venezia è stata colpita nella tarda mattinata da un forte nubifragio , con raffiche di vento così forti da rovesciare anche i tavolini all'aperto e gli ombrelloni dei caffè in piazza San Marco. Momenti di paura anche al Lido di Venezia, dove il vento ha danneggiato molte strutture all'aperto. Tutto il Veneto è alle prese già dalla scorsa notte con temporali anche di forte intensità, che hanno causato locali allagamenti. Numerose le strade interrotte per la caduta di alberi. Danni anche negli stabilimenti balneari. In alcune aree della provincia di Verona sono caduti oltre 20 millimetri di pioggia in poche ore. Al momento non risultano danni alle persone.

