Nuoto: Paltrinieri '2022 anno migliore della mia carriera'

ROMA, 14 NOV - "Forse il 2022 è stata la stagione migliore della mia carriera, ho fatto risultati sia in mare che in vasca. Una stagione che mi è stata utile a capire tante cose, sono riuscito a fare tutto abbastanza bene": lo ha detto il nuotatore azzurro Gregorio Paltrinieri a margine della cerimonia dei Collari d'Oro presso la palestra monumentale del Foro Italico. "Vuol dire tanto questa onorificenza, essere qui a distanza di dieci anni dalla prima volta che preso il Collare d'Oro significa che continuo a divertimi in quello che faccio. È fantastico", ha concluso.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA