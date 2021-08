Sono arrivate nuove proroghe per le patenti in scadenza o già scadute. Tra i tanti consigli pre-partenza c’è quello di controllare la data di scadenza della propria patente guida. Quest’anno si potrà con maggiore serenità, dato che il Mims (Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili) ha prorogato la validità delle patenti. Oltre alla proroga già prevista per i titoli di guida che scadevano entro il 31 luglio si prevede infatti un’ulteriore proroga: per quelle che scadono nell'arco di tempo fra il 31 luglio e il 31 dicembre 2021 la validità è fissata al 31 marzo del 2022.

Pubblicità

Ricapitolando per la circolazione in Italia: patenti con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 31 maggio 2021, la scadenza è prorogata al 31 marzo 2022. Per scadenze tra l’1 giugno 2021 e il 30 giugno 2021, la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data originaria. Per patenti scadute o in scadenza tra l’1 luglio e il 31 dicembre 2011 la proroga è al 31 marzo 2022.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA