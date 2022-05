Nuovo calo ricoverati Covid in Umbria, anche rianimazioni

PERUGIA, 22 MAG - Altro calo dei ricoverati Covid in Umbria, 137 a domenica 22 maggio, 12 in meno di sabato. Scendono anche a uno, da due, i posti occupati in rianimazione e non si registrano nuovi morti per il virus. Emerge dai dati aggiornati dalla Regione. Nell'ultimo giorno sono stati certificati 419 nuovi casi e 797 guariti, con gli attualmente positivi scesi a 8.570, 378 in meno. Sono stati analizzati 3.112 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività pari al 13,46 per cento (16,59 sabato e 17,3 domenica scorsa).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA