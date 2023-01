Nuovo stop metro Roma, "binario rotto aveva più di 40 anni"

ROMA, 27 GEN - Ancora disagi e caos stamani per gli utenti della linea A della metropolitana di Roma. Il servizio è stato interrotto per circa due ore, tar le 10.30 e le 12,30, tra le fermate della stazione Termini e quella di via Ottaviano, non lontano dal Vaticano, per un intervento tecnico su una rotaia. Sono stati subito attivati i servizi sostitutivi di superficie. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha fatto un sopralluogo alla stazione Metro A Lepanto dove si è verificato il guasto. "Parliamo di un binario del '79 entrato in funzione dal 1980, mai mantenuto. È in condizioni disastrose. Le risorse erano ferme dal 2017, noi le abbiamo sbloccate iniziando i cantieri a luglio. Stiamo cambiando tutti i binari per questo che la metro da luglio a dicembre '23 chiude alle 21", ha spiegato Gualtieri. Martedì scorso romani e turisti hanno vissuto un'altra mattinata di passione sulla metro A. Per un guasto elettrico, dovuto ad infiltrazioni d'acqua e alla più generale vetusta dell'infrastruttura, il servizio si è bloccato su metà del tracciato, tra le fermate della stazione Termini e quella di Battistini, il capolinea al quartiere Aurelio. Inevitabili i disagi e il caos per migliaia di passeggeri, con ripercussioni anche sul traffico cittadino. Il guasto, nei pressi della stazione Lepanto, si è verificato alle 6 e lo stop del servizio si è protratto per 5 ore fino a oltre le 11 del mattino.

