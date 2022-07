Odontotecnico si fingeva dentista, Nas chiudono studio

GORIZIA, 20 LUG - L'odontotecnico curava i pazienti senza aver alcun titolo a farlo essendo una mansione di esclusiva competenza dell'odontoiatra: per questa ragione, dopo un'indagine dei Nas di Udine, il Tribunale di Gorizia ha disposto il sequestro preventivo di uno studio odontoiatrico e ha denunciato due persone per il reato di esercizio abusivo della professione medica, in concorso. Si tratta del direttore sanitario dello studio e dell'odontotecnico che aveva effettuato delle prestazioni agli ignari pazienti. Il valore della struttura medica e dei macchinari posti sotto sequestro è di circa 300 mila euro. "L'intervento dei Nas - si legge in una nota - si è reso necessario in quanto l'odontotecnico è una figura professionale che ha il compito di creare o adattare manufatti protesici e sviluppare dalle impronte per i pazienti, su richiesta del dentista che, come noto, è invece un professionista in possesso di laurea in Odontoiatria o Medicina e Chirurgia ed è iscritto all'albo degli odontoiatri: perciò solamente a lui è consentito effettuare tutte le operazioni relative all'ispezione del cavo orale del paziente".

