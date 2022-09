Due persone fermate e una denunciata in stato di libertà per l'omicidio della donna di 81 anni, trovata uccisa martedì scorso nella sua casa a Siena. Lo rende noto la polizia di Siena annunciando per le ore 12 una conferenza stampa in questura.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA