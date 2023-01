Omicidio Gigi Bici, alla fine Barbara crolla e confessa: «L'ho ucciso io»

La Procura di Pavia ha chiuso le indagini per il delitto di Luigi Criscuolo, 60 anni, detto Gigi Bici. Accusata dell’omicidio è Barbara Pasetti, fisioterapista 40enne, in carcere da oltre un anno. In un campo vicino alla sua villa, nel pomeriggio del 20 dicembre 2021, venne trovato il cadavere di Criscuolo, che era sparito dall’8 novembre. Pasetti è accusata di omicidio volontario, occultamento di cadavere e tentata estorsione aggravata.

Nella comunicazione della chiusura delle indagini, firmata dal procuratore Fabio Napoleone, si ricorda che il 5 ottobre scorso, in un interrogatorio chiesto da Pasetti, «l'indagata ha ammesso gli addebiti». Dopo la confessione, le indagini sono proseguite per far luce sulle «modalità di esecuzione del delitto», sulle «ragioni che l’avevano portata ad avere rapporti personali con Luigi Criscuolo» e anche sui comportamenti tenuti dallo stesso Gigi Bici verso la donna, in particolare su "inattese richieste di denaro» che l’uomo avrebbe avanzato.

Nei confronti di Barbara Pasetti è caduta l’aggravante, inizialmente contestata, della premeditazione: «I fatti - spiega la Procura - si sono svolti in modo repentino e sostanzialmente occasionale».



