MILANO, 14 SET - Omicidio in una azienda di Casale Cremasco Vidolasco, in provincia di Cremona dove, nella Classe A Energy, sono stati esplosi diversi colpi di pistola ed è stato ucciso il titolare della ditta di 61anni. Sul posto ci sono i carabinieri e non è possibile avvicinarsi perché la via che porta all'impresa è stata chiusa dai in entrambi i sensi di marcia. Ancora da stabilire quindi chi gli abbia sparato e perchè.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA