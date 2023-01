Omicidio nel Nuorese, ucciso allevatore di 54 anni

NUORO, 08 GEN - Sarà l'autopsia sul corpo di Graziano Loddo, l'allevatore di 54 anni ucciso stamattina nelle campagne di Ortueri nel Nuorese, a dare le prime risposte alle domande degli investigatori. L' esame, su disposizione del Pm di Oristano Marco De Crescenzo, sarà eseguito martedì mattina nel Policlicnico di Monserrato dall'anatomopatologo Roberto De Montis. Da un primo esame esterno sul corpo della vittima, eseguito dal professionista, Loddo sarebbe stato ucciso dai colpi di un' arma da fuoco e non da arma da taglio come si pensava in un primo momento. L'esame autoptico servirà a ricostruire con precisione la causa esatta della morte e l'orario in cui è subentrata, verosimilmente nelle primissime ore del mattino quando l'allevatore è arrivato nella sua azienda in località Preda Litterada. I Carabinieri della Compagnia di Tonara e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro cercano di stringere il cerchio intorno alle conoscenze e alle amicizie dell'uomo con interrogatori, posti di blocco e perquisizioni. Si cerca inoltre l'auto e il telefono della vittima non ritrovati in azienda.

