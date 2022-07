ROMA, 18 LUG - Un operaio di 47 anni è morto oggi a Roma. La tragedia è avvenuta questa mattina intorno alle 7.15 in una falegnameria in via dell'Affogalasino, nella zona del Trullo. In base ad una prima ricostruzione l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcuni pannelli di legno che stava trasportando. Sul caso al lavoro la polizia, nel luogo della tragedia anche la Scientifica per i rilievi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA