BOLOGNA, 05 DIC - Un operaio di 30 anni è morto in un incidente sul lavoro questa mattina a Bologna. Dalle prime informazioni, l'uomo sarebbe caduto dal tetto di un capannone in via Fossa Cava, zona Borgo Panigale nei pressi dell'aeroporto Marconi, precipitando all'interno dell'edificio. Sul posto sono intervenuti 118, carabinieri e funzionari della medicina del lavoro dell'Ausl.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA