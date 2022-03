Operaio muore travolto da muletto nel Mantovano

MANTOVA, 28 MAR - Un operaio è morto travolto da un muletto nel cantiere di una casa di riposo a Castel Goffredo, nel mantovano. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Non ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto è intervenuta un'eliambulanza, ma invano. Per i rilievi sono intervenuti anche i tecnici della medicina del lavoro dell'Ats Valpadana e i carabinieri, accanto ai vigili del fuoco intervenuti per liberare il corpo rimasto sotto il mezzo meccanico.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA