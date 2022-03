Ora legale, nella notte tra sabato e domenica le lancette vanno spostate un'ora avanti

Torna l'ora legale in Italia: alle 2 della notte fra sabato 26 e domenica 27 marzo dobbiamo spostare in avanti le lancette di un’ora. Avremo dunque la sensazione di una giornata con più ore di luce e avremo anche - secondo gli studiosi - una serie di vantaggi. Uno è il risparmio di energia - che di questi tempi è particolarmente importante - e che per sette mesi, da ora al 30 ottobre, ci permetterà di risparmiare circa duecento milioni di euro

Ma attenti anche ai disturbi legati al cambio dell’ora, soprattutto per il sonno e non è un caso che siano sempre di più coloro che vorrebbero mantenere l'ora legale tutto l’anno, perché l’ora di luce e di aria aperta in più, sempre fonte di vantaggi per salute e umore, risulta ancora più utile in caso di emergenza di qualunque tipo.

