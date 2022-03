Ordigni bellici ritrovati in spiagge all'Elba e a Orbetello

FIRENZE, 21 MAR - Sarà rimosso nei prossimi giorni dagli artificieri dell'Esercito un proiettile di artiglieria di circa 80 cm, risalente probabilmente alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovato all'isola d'Elba sulla spiaggia di Capo Bianco. E' stato un cittadino a segnalarlo alla capitaneria di porto di Portoferraio (Livorno). La stessa capitaneria ha effettuato un primo transennamento della porzione di spiaggia interessata, inoltrando la comunicazione del ritrovamento alla prefettura di Livorno. Il sindaco di Portoferraio ha emesso un'ordinanza di interdizione al transito pedonale dell'area e dell'intera spiaggia che rimarrà in vigore fino a quando l'ordigno non sarà rimosso. Sempre in Toscana, a Orbetello (Grosseto), è stato ritrovato da passanti sulla spiaggia della Tagliata un razzo militare: anche in questo caso sarà opera degli artificieri rimuovere e far brillare altrove l'ordigno. Intanto la capitaneria di porto ha interdetto l'avvicinamento all'area del ritrovamento.

