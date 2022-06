Ordigni e odio razziale, due giovani arrestati a Latina

ROMA, 22 GIU - La Polizia di stato di Latina ha arrestato, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, due ventenni residenti nei comuni di Terracina e Fondi, accusati, in concorso tra loro, di fabbricazione e possesso di materiale esplodente, minaccia grave nei confronti di appartenenti alla Polizia, propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. I due giovani, secondo quanto riferisce la Questura del capoluogo pontino, avrebbero "divulgato idee fondate sulla superiorità degli appartenenti alla ideologia nazista e fascista, nonché sentimenti di odio razziale ed etnico".

