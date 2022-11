Pace: testa del corteo di Roma arrivata a piazza San Giovanni

ROMA, 05 NOV - La testa del corteo della pace di Roma è appena arrivata a piazza San Giovanni dove è stato allestito un palco dove interverranno gli organizzatori. Ma sono ancora in tanti i manifestanti in piazza della Repubblica da dove inizia la concrentrazione. Alla coda del corteo lo striscione con la scritta pace in 10 lingue. "Siamo tantissimi - dice dal palco un rappresentante della Lega italiana Pace e Disarmo - oggi per chiedere il cessate il fuoco immediato".

