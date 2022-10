Padre e figlia dispersi in mare Sardegna,ricerche senz'esito

CAGLIARI, 17 OTT - Continuano le ricerche nel mare del sud Sardegna, tra Porto Pino, Teulada e Sant'Antioco, delle due persone, padre e figlia. scomparse sabato a bordo di una imbarcazione di sei metri partita da Porto Pino per una battuta di pesca. Anche questa mattina le motovedette e gli elicotteri della Guardia costiera hanno perlustrato lo specchio d'acqua davanti alla costa sud occidentale dell'Isola per capire dove possa essere finito il motoscafo. Per il momento nessuna traccia dell'imbarcazione, nonostante le ricerche durino ormai da tre giorni setacciando tutta la zona. Intanto, la famiglia ha dffuso sui social la foto del natante con l'invito a contattare i carabinieri in caso di ritrovamento. I dispersi sono Gianmarco Murgia, di 64 anni, e la figlia Valentina di 34.

